Plein voor Kazerne Dossin vernoemd naar Irene Spicker Wannes Vansina

10 juli 2019

Het plein aan Kazerne Dossin in Mechelen op het einde van de Goswin de Stassartstraat krijgt een aparte naam: Irene Spickerplein. Irene Spicker (1921 – 2014) was een Joodse die in 1943 werd aangehouden en naar de Dossinkazerne werd overgebracht, maar er kon overleven dankzij haar schilderstalent. Ze werd er verplicht tewerkgesteld in de zogenaamde ‘Malerstube’, waar ze de bordjes schilderde die de gevangenen moesten dragen met daarop hun transportnummer. Aanvankelijk werd onderzocht of het plein de naam Anne Frank kon dragen, maar dat werd niet weerhouden. Bezwaar indienen tegen de nieuwe naam kan nog tot en met 9 augustus.