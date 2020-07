Plateau keert terug als zomerbar dankzij … corona Wannes Vansina

11 juli 2020

21u46 0 Mechelen Plateau is terug en dat hebben de liefhebbers te danken aan … het coronavirus. Sinds vrijdag staat het initiatief terug op het Douaneplein. Niet als pop-up evenement – dat kan niet omwille van COVID-19 - wel als zomerbar.

De vrienden van het licht- en geluidsbedrijf Hexagon verhuurden vorige zomer hun plateau voor het organiseren van feestjes bij de ondergaande zon. “Door het ongelofelijk succes en een geslaagde nieuw-jaareditie kregen we regelmatig de vraag of Plateau dit jaar terug zou komen. Oorspronkelijk paste een pop-up niet meer in de agenda”, legt Maarten Boodts uit.

Tot corona tabula rasa maakte met hun agenda. Ze beslisten daarop een zomerbar te organiseren. “Met een zomer vol geannuleerde evenementen wilden we met ons team toch iets ludiek naar de Mechelaar brengen. Op twee weken was alles rond.”

Torens

Plateau is opnieuw op hoogte gebouwd, maar lager en breder dan de voorganger om meer ruimte te heb-ben. Het is dan ook covid-proof. Zo werd de bar opgedeeld in meerdere torens met acht zitplaatsen en zijn er uitstulpingen waar je met je vrienden kan zitten.

“Zo kan er per bubbel genoten worden van het cultuurprogramma. Daarop onder meer comedy nights met William Boeva en Jan Jaap van der Wal, panel talks met Chrostin, muziekevents en culinaire happe-nings.”

QR-code

Een aantal evenementen is betalend. In totaal is er plaats voor 200 bezoekers. De bestelling van de dranken gebeurt volledig digitaal via een QR-code. Het publiek vindt de weg terug. “Vrijdagavond kwam heel rustig op gang, maar tegen het einde was alles volzet.” Ook zaterdagavond genoot veel volk van een drankje en de muziek van een deejay.

Plateau is vanaf komende week elke donderdag tot en met zondag geopend. Bezoekers zijn steeds wel-kom vanaf 16 uur tot een halfuur na middernacht. Meer informatie op de Facebook- en Instagrampagina van Plateau Mechelen.