Planten-pop-up PUP palmt Wagenoord in Els Dalemans

25 februari 2020

09u51 0 Mechelen Wagenoord, de co-werkplek en eetbar in Mechelen, wordt van vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart een heuse plantentuin. De pop-up PUP, wat staat voor ‘Plezante & Uitzonderlijke Planten’ palmt er een weekend lang de voormalige garage in.

“Mensen zijn weer gek op planten, en ze willen meer dan één cactus op de vensterbank. We brengen weer allemaal volop groen in huis, en liefst véél. Ook wijzelf, de organisatoren van PUP, hebben maar liefst 134 planten in huis. Zij zorgen voor gezelligheid en leven, zuiveren de lucht en helpen de vochtigheidsgraad op peil te houden. Met onze pop-up PUP helpen we ook de Mechelaars om een ‘urban jungle’ te creëren in huis.”

Vers van de kwekers

“Het aanbod van PUP is zeer uitgebreid en komt vers van de kwekers. De Belgische sierteelt levert maar liefst 65 procent van het aanbod, we vinden het belangrijk te weten waar onze plantjes vandaan komen. De populaire philodendrons, calathea’s en alocasia’s zijn van de partij, maar we brengen ook heel wat minder bekende soorten mee naar Mechelen.”

Plantenapotheek

“Bovenop dit groene aanbod, vinden Mechelaars bij PUP ook heel wat tips over de verzorging van kamerplanten. In Wagenoord worden bovendien vier workshops georganiseerd over plantjes verpotten en stekken, en we bieden een ‘biologische plantenapotheek’ aan. Wie kamerplanten heeft die met kwaaltjes kampen, kan hier terecht.”

PUP, van 6 tot en met 8 maart in Wagenoord, Maurits Sabbestraat 123 in Mechelen.