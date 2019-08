Plannen voor nieuwe NMBS-station zijn klaar. Huidige stationsgebouw verdwijnt onder sloophamer

Els Dalemans

11 augustus 2019

16u17 1 Mechelen De plannen voor het nieuwe NMBS-station in Mechelen zijn klaar. “Het huidige stationsgebouw wordt begin 2020 gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw. Ook de perrons 1 tot 10 worden volledig vernieuwd, toch blijft de dienstregeling van alle treinverkeer behouden”, zegt Rudy Van Camp van Mechelen in Beweging.

“Het stationsproject heeft, in opdracht van de NMBS, een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het nieuwe stationsgebouw ingediend. Het gaat hier om een aangepast ontwerp van het oorspronkelijke plan. Dat werd in 2011 uitgetekend, in volle crisisperiode. Aan dat oude ontwerp hing toen een prijskaartje van zo’n 100 miljoen euro, maar voor dat bedrag kon men de plannen nu 8 jaar later niet meer realiseren”, zegt Van Camp.

“De meerkost bedroeg ondertussen 35 tot 40 procent. Daarom werd het ontwerp aangepast, zodat de constructie toch nog kan gebouwd worden voor hetzelfde bedrag én met evenveel kwaliteit voor de reizigers. Men koos er bijvoorbeeld voor het gebouw nu op volle grond te zetten, en niet meer zoveel van de ondergrond weg te graven zoals eerder gepland.”

Tijdelijke lokettenzaal

“Om plaats te maken voor het nieuwe stationsgebouw, moet het huidige exemplaar worden gesloopt. Nog dit jaar wordt daarom een nieuwe en tijdelijke lokettenzaal geplaatst op het Koning Albertplein, met een eigen wachtruimte en sanitair voor de reizigers... Begin 2020 zal men starten met de sloop van het huidige gebouw, gevolgd door de gefaseerde nieuwbouw.”

“Niet alleen het stationsgebouw wordt vernieuwd, ook de perrons 1 tot en met 10 worden aangepakt. Men werkt nu al aan de creatie van twee bijkomende perrons: 11 en 12. Als deze afgewerkt zijn, kunnen er gefaseerd telkens twee andere perrons vernieuwd worden én kan men toch de dienstregeling van alle treinverkeer behouden. Als alle perrons afgewerkt zijn, telt Mechelen 12 in plaats van 10 stuks en kan de capaciteit hier uitgebreid worden.”

Spoorbypass

“De vernieuwing van het stationsgebouw is een onderdeel van ons totaalproject Mechelen in Beweging, dat voor een betere mobiliteit in de Mechelse stationsbuurt moet zorgen. De bouw van de nieuwe ondergrondse parking is ondertussen klaar, ook de spoorbypass moet in de tweede helft van 2020 afgewerkt zijn.”

“De ‘tangent’, dit is de verbinding tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein, hopen we tegen eind 2021 af te werken. Ook de straten gelegen rondom het station -en die nu heel wat werfverkeer te slikken krijgen- worden de komende jaren nog vernieuwd. In 2027 willen we het volledige project afgewerkt hebben.”

Het openbaar onderzoek voor de omgevingsaanvraag van het nieuwe station loopt van 10 augustus tot 8 september. De plannen liggen ter inzage op de stedelijke bouwdienst van Mechelen.