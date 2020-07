Plannen voor nieuwbouw in sociale woonwijken Vennekant en Oud Oefenplein: “Appartementsgebouwen voldoen niet aan huidige normen” Antoon Verbeeck

08 juli 2020

09u13 0 Mechelen Woonpunt Mechelen onderzoekt hoe het de wijken Oud Oefenplein en Vennekant kan verfraaien en er het wooncomfort kan verbeteren. Het wil de bestaande - verouderde - gebouwen afbreken en vervangen door nieuwbouw. De kostprijs van de twee projecten wordt geraamd op bijna 39 miljoen euro.

De komende jaren investeert sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen meer dan 158 miljoen euro in de vernieuwing van haar patrimonium. De organisatie vernieuwde de laatste jaren al meer dan 1.000 woningen. Om de mogelijkheden van een vernieuwing grondig in kaart te brengen start Woonpunt, in samenwerking met de stad en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), een stedenbouwkundige studie op voor Oud Oefenplein (Mechelen Noord) en Vennekant (Mechelen Zuid).

Veel oudere bewoners

“De 162 woningen en appartementen in de wijk Oud Oefenplein die aan het begin van de jaren 2000 een renovatie kregen, zijn nu aan serieuze vernieuwing toe”, zegt voorzitter van Woonpunt Mechelen Arthur Orlians. “We zijn ondertussen 20 jaar verder en we zien dat ze niet meer aan de huidige milieu-, comfort- en woonnormen voldoen. De twee grote appartementsgebouwen in het midden van wijk worden vooral bewoond door oudere bewoners en minder mobiele mensen. Hier zien we structurele problemen met de toegankelijkheid van het gebouw. Daarom zijn we voorstander van een vervangbouw.”

“Door op het Oud Oefenplein aangepaste hedendaagse woonvormen te creëren, is het mogelijk een nieuwe groene long in onze stad te verwezenlijken. Vanuit het Pennepoelpark, langs de wijk Neerheide-Overheide die we helemaal gaan vergroenen, en een nieuw heraangelegd groen Oud Oefenplein ben je zo in het Tivolipark. Zeker als we nog een brugje leggen waar de wijk aan het Vuurkruisenplein begint.”

Parkeerdruk

In de Vennekant beheert Woonpunt Mechelen een groot appartementencomplex bestaande uit 60 appartementen. “De wijk kampt met mobiliteitsproblemen en een grote parkeerdruk. Bovendien wensen wij in te zetten op een meer leefbare en groenere woonomgeving. Ook hier willen we het bestaande gebouw afbreken om plaats te maken voor een nieuwbouw. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige normen en technische vereisten.”

Bewoners

Om optimaal te kunnen vernieuwen, gaat Woonpunt Mechelen uit van de afbraak van de huidige gebouwen en de bouw van nieuwe woningen. De kostprijs van de toekomstige projecten wordt geraamd op zo’n 38.789.640,00 euro. “Deze stedenbouwkundige studies zijn een belangrijke en nieuwe stap richting de verdere ontwikkeling van deze twee woonwijken”, zegt schepen Greet Geypen (Vld-Groen-m+) aan. Van zodra de resultaten van de stedenbouwkundige studie gekend zijn, worden buurtbewoners verder geïnformeerd. “Verhuizen is nog niet voor meteen en een toekomstige verhuis zal ook in fases verlopen. Toch betrekken we graag alle huurders, die ‘ervaringsdeskundigen’ zijn van de wijk, via verschillende kerngroepen.”