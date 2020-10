Plannen voor herbestemming Trap klaar: werken starten begin 2021 Wannes Vansina

08 oktober 2020

14u09 0 Mechelen Tervia’s en Triginta maken alles in gereedheid om begin 2021 te starten met de herbestemming van de ter ziele gegane industriële meubelfabriek Trap in Mechelen. Ze renoveren de beschermde fabriekshal uit de Interbellum-periode en ontwikkelen op de site ook nieuwbouwkantoren en -woningen.

Trap werd in juli 2017 failliet verklaard. Sindsdien staat de site leeg, maar een nieuwe toekomst als kantoor- en woonomgeving lonkt. Momenteel loopt de vergunningsaanvraag. “Het multifunctioneel complex blijft architecturaal trouw aan de oorspronkelijke industriële look, met 6 stadswoningen, 1 skyhouse/-kantoor, 1 gemeenschapsruimte, 8 nieuwbouwappartementen, 8 loftwoningen, 13 loft-appartementen en 2.600 m² nieuwbouwkantoor, waarvoor reeds een afnemer werd gevonden”, melden de partners.

Trap, gevestigd in een vroeger onderdeel van Meubelfabriek Van Craen, vormde samen met de aanpalende Inoferfabriek (failliet verklaart in 2013) ooit een site, de Malterie Vandermolen. Op de Inofersite wordt volgend jaar door de ontwikkelaars PSR en CODIC alles afgebroken, op het historische Socaré gebouw na. In de plaats komen 19.000m² kantoren en 4.000m² woningen en appartementen.

“Als vier partners werken we nauw samen. Zo komt er voor de ontwikkeling een gezamenlijke werftoegang in de Postzegellaan zodat het werfverkeer niet via de Belgradestraat en de Guldenstraat moeten. Samen zullen we in november ook met een gezamenlijke merknaam naar buiten komen waaronder elke partner zijn ding kan doen”, geeft Michelle Vaes van Tervia’s mee.