Planckendael zet camera op ooievaarsnest: “Hopen op een recordaantal jongen” Wannes Vansina

26 maart 2020

10u52 0 Mechelen ZOO Planckendael hoopt op een recordaantal ooievaarskuikens. Het park telt nu al 71 nesten, vijf meer dan vorig jaar, en nog zijn niet alle ooievaars teruggekeerd uit het zuiden.

Planckendael mag dan wel gesloten zijn voor bezoekers, het leven gaat er wel zijn gewone gangetje. Om dierenfans te laten meegenieten, plaatsten medewerkers een camera op een van de ooievaarsnesten. Zo kon het park op beeld meevolgen hoe het eerste ei werd gelegd.

“Momenteel bevinden er zich al 167 vogels in het park. Het grootste deel van de ooievaarskolonie is al teruggekeerd maar ze is nog niet helemaal volledig. Verwacht wordt dat begin volgende maand alle vogels terug zullen zijn, ook de dieren die helemaal naar het zuiden vlogen, richting Afrika”, meldt Planckendael.

In 47 ooievaarsnesten liggen nu al eieren. ZOO Planckendael hoopt alvast op een record aantal jongen. Het broedsucces beperkt zich overigens niet alleen tot Muizen. Planckendael leverde nestplatformen aan natuurgebied De Zegge in Geel en deze zijn voor het eerst bewoond.