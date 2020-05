Planckendael verliest olifant Dumbo: “Zo’n felle madam!” Wannes Vansina

19 mei 2020

10u17 166 Mechelen Zoo Planckendael is in rouw. Vannacht is olifant Dumbo overleden. Het dier was 50 en al een tijdje ziek.

Dumbo werd deze ochtend door de verzorgers dood teruggevonden in het olifantenverblijf. “De afgelopen weken was ze zienderogen vermagerd en ze was ook blind aan een oog. Ze liep overal tegen. Haar levenskwaliteit was er flink op achteruit gegaan”, zegt woordvoerder Ilse Segers.

Volgens Planckendael wordt een olifant gemiddeld 50 à 60 jaar. “We zijn blij dat ze een mooie leeftijd heeft gehaald.” Dumbo werd in het wild geboren en kwam in 1974 naar de Zoo. Ze was toen twee jaar oud. Later verhuisde ze met de ganse kudde naar Planckendael.

Met Dumbo verliest de groep de matriarch. “Ze was heel groot. De andere olifanten luisteren naar haar. De hiërarchie zal nu worden herschikt.”

Felle madam

Olifantenfan Kris Lamon, moderator van de Facebookgroep ‘De olifanten van Planckendael’, was gisteren op bezoek in de zoo. “Er hingen bordjes waarop te lezen stond dat ze ziek was en dat was er ook aan te zien, al schrok ik deze ochtend wel van het bericht. Jammer. Het is altijd zo’n felle madam geweest!”