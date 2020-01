Planckendael verbouwt Aziatische serre voor komst orang-oetans Wannes Vansina

13u55 4 Mechelen ZOO Planckendael maakt zich op voor de komst van orang-oetans. De indrukwekkende mensapen krijgen een plaats in de serre van het continent Azië, die een volledige renovatie ondergaat. Mogelijk kunnen de rosse apen het dalend bezoekersaantal helpen keren.

Planckendael ziet het aantal dagbezoekers flink teruglopen, van bijna een miljoen in topjaar 2018 naar 820.000 vorig jaar. Een eenduidige verklaring heeft de zoo niet. Woordvoerder Ilse Segers spreekt van een samenspel van factoren.

“Het weer is een belangrijke factor. Is het op het verkeerde moment voor ons slecht weer, dan zien we dat meteen. Zo telden we vorig jaar drie hittegolven. Dan begrijp ik dat mensen liever naar zee gaan.”

Volgens Segers wordt ook de concurrentie groter. “Je ziet dat steden als Mechelen alsmaar meer dingen ontwikkelen.” Mogelijk speelde ook dat het park niet kon uitpakken met grootse geboortes. Dat er opnieuw honderd ooievaars werden geboren, lokt nu eenmaal minder volk dan een baby-olifant. Dit jaar worden wel de geboorte van een giraf en neushoorn verwacht.

Orang-oetans

Wel waren er vorig jaar een aantal belangrijke vernieuwingen, maar die openden pas later op het jaar. De bonobo’s kregen een nieuw verblijf dat zeven keer groter was dan hun vorige en een familie geredde berberapen kreeg een nieuwe thuis. Volgend jaar gaat Planckendael verder op dat ‘apenelan’.

De zoo in Muizen zegt verrassende plannen te hebben voor 2020. “Te beginnen met de volledige renovatie van de serre in continent Azië. Planckendael zal er een nieuwe diersoort verwelkomen: orang-oetans. We stappen graag in het kweekprogramma voor de bedreigde diersoort.”

De orang-oetans zouden wel eens snel publiekslievelingen kunnen worden. “We hebben er lang in Zoo Antwerpen gehad. Ik vind het geweldig imposante dieren die heel tof zijn om bezig te zien. Ze spelen bijvoorbeeld vaak met dekens”, zegt Segers.

De apen krijgen een plek in de Aziatische serre, die in 2006 werd geopend. Over de timing kan ze nog niets zeggen. “De serre is momenteel gesloten en de vogels zijn eruit, maar de plannen liggen nog op de tekentafel.”

Antwerpen

ZOO Antwerpen tekende wél een prima jaar op en ontving 1.175.000 gasten, een kleine stijging ten opzichte van 2018, onder meer ook dankzij het succes van het Jungle Book Light Festival. De abonneefamilie van beide parken samen telt ei zo na 215.000 leden, iets minder dan in 2018.

Belangrijkste nieuwigheden voor dit jaar in Antwerpen zijn onder meer de vernieuwing van het Jubileumcomplex, met een buitenbad voor de zeeleeuwen. Nog dit jaar zal de historische volière uit 1856 helemaal hersteld zijn. Verder wordt gestart met de aanleg van een ruim perk voor twee grote kattensoorten in een nieuw stukje Zoo.