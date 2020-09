Planckendael toont eerste beelden van DinoLights Wannes Vansina

07 september 2020

20u22 4 Mechelen ZOO Planckendael heeft de eerste beelden vrijgegeven van DinoLights, het eerste lichtfestival in de geschiedenis van het park. Dat vindt komende winter plaats.

De makers van China Light ZOO brengen zoals de naam al zegt lichtgevende dinosaurussen naar de dierentuin, zoals deze Tyrannosaurus Rex. Tickets voor de wandelings langs de lichtsculpturen zijn te koop via zooplanckendael.be. Volwassenen betalen 17 euro, kinderen en 60+plussers 14. Abonnees krijgen korting. Het lichtfestival vindt plaats van 27 november tot 10 januari. Op hetzelfde ogenblik vindt een gelijkaardig lichtfestival plaats in ZOO Antwerpen rond het thema ‘Alice in Wonderland'.