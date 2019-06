Planckendael telt voor derde jaar op rij meer dan honderd ooievaarskuikens Wannes Vansina

25 juni 2019

09u44 0

De kolonie ooievaars in ZOO Planckendael heeft voor het derde jaar op rij meer dan honderd kuikens grootgebracht. In het park werden de afgelopen weken 103 jonge dieren geringd, wat het gemiddeld aantal jongen per nest op 2,3 brengt. “Een prachtig cijfer! De grootste kolonie van België telt nu 235 vogels in 66 nesten”, meldt het dierenpark. Hopelijk overleven de dieren hun eerste levensjaar. In augustus trekken de ooievaars weer naar Frankrijk, Spanje en West-Afrika om te overwinteren. Veel jonge vogels overleven de trektocht niet en sterven ten gevolge van elektrocutie via hoogspanningskabels.