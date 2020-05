Planckendael telt recordaantal ooievaarsnesten Wannes Vansina

07 mei 2020

10u37 0 Mechelen De ooievaars van Planckendael zetten alweer een record neer. De ZOO in Muizen telt dit jaar liefst zevenenzeventig nesten, elf meer dan in 2019. “Dat belooft voor het aantal jongen!”

Weinig mensen die daar op dit ogenblik gezien de sluiting van kunnen genieten, maar het ooievaarsgeklepper is niet van de lucht in ZOO Planckendael. De grootste kolonie van het land is groter dan ooit. Verzorgers telden 180 vogels.

“De koppels zijn gesetteld op hun nest en zijn volop aan het broeden. Hopelijk levert dit recordaantal nesten ook een recordaantal jongen op dit jaar. Momenteel telt ZOO Planckendael al een 25-tal ooievaarskuikens die tussen de 1 à 14 dagen oud zijn”, zegt communicatieverantwoordelijke Amanda Wielemans.

Camera

Een camera geeft voor het eerst inkijk in een van de nesten en wat voor een. Er liggen vijf kuikens, terwijl een gemiddeld ooievaarspaar er maar twee à drie grootbrengt. “De mannelijke bewoner van dit nest is een uitzonderlijk goede huisvader die regelmatig het broeden overneemt van zijn vrouw. De nieuwe man!”

Winter

Een wetenschappelijke verklaring voor het succes dit jaar heeft Planckendael niet. Een verklaring is dat ze het gewoon beter doen, een andere de niet heel strenge winter. “Daardoor zijn de ooievaars mogelijk niet helemaal tot in Afrika getrokken, maar dichter bij huis gebleven. Ze waren ook een maand vroeger terug dan anders”, aldus Wielemans.

Begraafplaats

Volgens de woordvoerder is er nog plek in het dierenpark, maar breidt de kolonie zich ook stilletjes aan uit naar de omgeving. Het nest op het kruis van de begraafplaats van Muizen is het bekendste voorbeeld. “Maar er komen ook meldingen van buurtbewoners, onder meer omdat een koppel een nest aan het bowuen was op een plat dak.”