Planckendael start onderzoeksproject naar ziekte die Qiyo doodde Wannes Vansina

02 oktober 2019

10u34 0 Mechelen ZOO Planckendael startte een wetenschappelijk onderzoeksproject op met de Universiteit van Utrecht om een vaccin te ontwikkelen tegen olifantenherpes, de ongeneeslijke ziekte die vorig jaar Qiyo het leven kostte. Dat dankzij een inzamelactie die 75.000 euro opbracht.

Paniek afgelopen zomer in Planckendael. Olifantje Tun Kai (1,5) vertoonde plots ziekteverschijnselen. Collega-dierentuin Pairi Daiza stond meteen bloed af van haar olifanten om plasma te kunnen toedienen indien nodig. “Soms kan plasmatransfusie soelaas brengen, afhankelijk van onder andere de herpessoort”, verklaart Linda Van Elsacker, zoölogisch directeur van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. Gelukkig was het loos alarm en huppelde Tun Kai de volgende dag weer vrolijk rond.

Een goede samenwerking over de dierentuingrenzen heen kan ook in de toekomst een verschil betekenen. Een databank is intussen opgemaakt door wetenschappers van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael die zich uitspreekt over de compatibiliteit van donorbloed met dat van potentiële ontvangers in verschillende Europese dierentuinen. “Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking over dierentuingrenzen heen”, gaat Van Elsacker verder. “Beide parken springen samen in de bres tegen herpes, elk met hun eigen expertise.”

Vaccin

Dat Planckendael bijzonder alert is, heeft er mee te maken dat het park op 28 mei van vorig jaar Qiyo moest afstaan. Een daaropvolgende inzamelactie bij bezoekers en sympathisanten bracht 75.000 euro op, een bedrag dat integraal werd overgemaakt aan de faculteit Diergeneeskunde van de Nederlandse universiteit Utrecht om een onderzoeker te laten speuren naar een vaccin en de immuniteitsrespons van olifanten.

“De ontwikkeling van een vaccin zou in de toekomst heel veel jonge olifanten kunnen redden, zowel in dierentuinen als in de natuur. Het startkapitaal van ZOO Planckendael was cruciaal voor de opstart van dit onderzoek”, zegt immunoloog Victor Rutten, die samen met viroloog Xander de Haan het project leidt.

Voorspelbaar

Intussen beschikken de genetici van het Centre for Research and Conservation, het wetenschappelijke onderzoekscentrum van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael, over kennis, expertise en gespecialiseerde labo-apparatuur in het eigen onderzoekslabo. Ze kunnen nu zelf olifantenherpes in het bloed opsporen. Dankzij screenings wordt een uitbraak, die tot voor kort acuut was, meer voorspelbaar.