Planckendael herstelt gierenpopulatie in Bulgarije Wannes Vansina

06 september 2019

11u27 0 Mechelen ZOO Planckendael heeft twee monniksgieren uitgezet in Bulgarije. Barnabé en Ultron moeten de natuurlijke populatie versterken.

Ten gevolge van jacht en vergiftiging zijn er nog maar weinig monniksgieren in Zuid-Europa. Met herintroducties in de natuur proberen ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael samen met verschillende natuurbeschermingsorganisaties de populatie in het oorspronkelijke verspreidingsgebied te herstellen.

Afgelopen zomer bracht ZOO Planckendael, de stamboekhouder en Europees coördinator van het kweekprogramma voor de monniksgieren, drie maanden oude gieren Ultron en Barnabé naar Bulgarije. Hun nieuwe thuis: een kunstnest in Kotel, een landelijke streek in het oosten. Afgelopen vlogen ze uit.

Dankzij een zender kunnen ze worden gevolgd. “Als één van de vogels in moeilijkheden zit, kunnen we meteen een team ter plaatse sturen om te zien wat er aan de hand is”, legt curator vogels Marleen Huyghe uit. “Barnabé en Ultron keren regelmatig terug naar het kunstnest om te eten en ze zijn in opperbeste conditie.”

De belangrijkste taak van de mannetjes: voor nageslacht zorgen. Vorig jaar werden drie vrouwtjes uitgezet. “Nu zijn beide geslachten goed vertegenwoordigd in de regio en is de kans op kweeksucces groot. In totaal willen we hier tot een vijftigtal vogels uitzetten. Dat is een goede basis om de populatie zelf te laten uitgroeien”, gaat Huyghe verder.

“We hopen dat onze vogels hier binnen een jaar of vier beginnen te kweken”, vervolgt ze. “Kotel ligt vrij dicht bij Griekenland, waar nog een populatie monniksgieren leeft. De andere populaties zitten in Frankrijk en in Spanje. We willen langzamerhand een brug creëren zodat beide geïsoleerde populaties elkaar terug kunnen vinden.”