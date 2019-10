Planckendael bouwt logistiek complex aan Vennecourt om plaats te maken in park Wannes Vansina

17 oktober 2019

15u14 3 Mechelen ZOO Planckendael wil volgend jaar een logistiek complex met parking bouwen aan Vennecourt en zo ruimte vrijmaken voor dieren en bezoekers in het hart van de dierentuin.

“Het bouwproject houdt in dat we onze logistieke diensten – nu gelokaliseerd in het hart van ZOO Planckendael – herlokaliseren aan de rand van het park”, legt Peter Van den Eijnde, operationeel directeur van ZOO Planckendael, uit. “Er zijn momenteel te veel kruisende bewegingen, door de technische en operationele diensten, met de bezoekers. Daarom starten we in het voorjaar 2020 met de bouw van een nieuw hangarcomplex op de logistieke zone tussen de vaart en de Plankendaalstraat.”

De drie nieuwe hangars krijgen allemaal een andere functie. “Zo komt er onder meer een hangar met een operatiezaal en een quarantainegedeelte voor onze dierenarts. Ook onze medewerkers krijgen er bureauruimtes, vergaderzalen, kleedkamers tot zelfs een refter met een buitenterras op een hoger niveau”, gaat Van den Eijnde verder. Het eten voor alle verschillende dieren wordt er klaargemaakt in de dierenkeuken, er komt een kweekserre voor planten en de technische dienst krijgt er zijn stek. “Speciaal aan de gebouwen is dat ook de dakoppervlaktes gebruikt worden. Er komen onder meer volières voor de opvang van vogels.”

Een groene zone aan de kant van de vaart zal het zicht op de nieuwe logistieke zone verfraaien. Ook aan de kant van de Plankendaalstraat is een groene berm voorzien. De boerderij Het Neerhof wordt in de toekomst in het park geïntegreerd en zal toegankelijk zijn voor bezoekers, maar concreet zijn die plannen nog niet.

De buurtbewoners werden woensdagavond geïnformeerd tijdens een infosessie in restaurant Toepaja. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 27 oktober.