Plaisancebruggen vallen opnieuw in panne Wannes Vansina

19 september 2019

18u26 3 Mechelen De Plaisancebruggen in Mechelen zijn donderdag voor de tweede keer op een week tijd in panne gevallen. Het verkeer moest een kwartier omrijden.

Om iets voor vier uur wilden de slagbomen van de Plaisancebruggen niet automatisch openen na de doorvaart van een schip. “Een elektricien heeft het probleem direct kunnen verhelpen en is nu op zoek naar de oorzaak”, zegt Carolien Peelaerts, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg.

Het euvel stond los van de panne maandag. Toen bleven de bruggen een tweetal uren open staan. “Een aannemer had schotten voor duiven geplaatst en blijkbaar was er eentje naar beneden gekomen en had die een contact geraakt. Dat was de oorzaak.”