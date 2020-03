Pizzabakker Marcello lanceert Corona Royal: “Mét Chinese paddenstoelen” Wannes Vansina

05 maart 2020

17u12 0 -- -- Mechelen Zin in een Corona Royal? Marcello Rocketfuel Kitchen in Mechelen zette een pizza met die naam op zijn suggestiekaart. “Mét Chinese paddenstoelen”, lacht Sebastien De Belder.

De pizzabakker in De Vleeshalle vindt de heisa over het coronavirus overdreven. “Iedereen praat over niks anders, alsof er niks anders meer gebeurt in de wereld. Het leek mij tof om daarop in te spelen.”

Ondanks de afschrikwekkende naam, is de pizza met shiitakes, broccoli, pesto en groene asperges gegeerd. “Al durven klanten de naam precies wel niet uit te spreken. Ze vragen altijd naar de suggestie”, lacht De Belder.

Om de Corona Royal helemaal af te maken, spuit hij er met een pipet nog wat … olijfolie over. “De pizza blijft op de kaart staan tot het virus weer weg is.”

Marcello speelt met zijn suggestiepizza’s wel vaker in op de actualiteit. Zo serveerde de Italiaanse eetstand eerder ook al een Salmonella, met zalm. “Dat heeft toen ook goed verkocht. Als we kunnen lachen, dan doen we dat.”