Pitzemburg steunt kankeronderzoek met festival Wannes Vansina

19 december 2019

De campus van het Busleyden Atheneum aan de Bruul bezat donderdagavond even geen speelplaats, wel een festivalterrein. Met ‘Pitzemburg for Life’ zamelde de school voor het tiende jaar geld in voor een goed doel. “Dit jaar treden drie bands op: Coverband No Excuse, M-City Ramblers en Alone In The Fridge. Ze doen dit kosteloos. We zijn daar superblij mee!”, zegt organisator Steven van der Taelen. Het geld gaat, via vzw Barts Weg, naar sarcoomkankeronderzoek. “Met Pitzemburg for Life steunen we niet alleen De Warmste Week, maar onderstrepen we ook waar we als UNESCO-school voor staan”, geeft directeur Jeroen Van der Auwera mee.