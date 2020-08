Pitzemburg opent Campus Tesse om enorme groei op te vangen Wannes Vansina

28 augustus 2020

16u03 0 Mechelen Met een tiende meer leerlingen barst campus Pitzemburg van het Mechelse Busleyden Athenum uit zijn voegen. Een extra locatie in de Tessestraat moet de druk in de Bruul verlichten.

Het gebouw in de Tessestraat beschikt over 8 klaslokalen, een open leercentrum en een expressieruimte met podium. “Dit biedt veel mogelijkheden voor creativiteit. En dat is ook de bedoeling. In het schooljaar 2020-2021 wordt hier een groot aantal lessen cultuur-, gedragswetenschappen, actief burgerschap, levensbeschouwing en seminaries socio-culturele vorming georganiseerd”, zegt Pitzemburgdirecteur Jeroen Van der Auwera.

Het nieuwe gebouw zal worden aangeduid als Campus Tesse. “Na de lesuren willen we de faciliteiten van campus Tesse ter beschikking stellen van de lokale gemeenschap voor pedagogische, sociale en culturele activiteiten.” Verenigingen kunnen contact opnemen via adjunct@bapitzemburg.be.

Volwassenenonderwijs

Het gebouw was tot voor kort in gebruik door CVO Crescendo, dat naar de Leopoldstraat verhuisde. Voortaan volgen vroegtijdige schoolverlaters daar ASO binnen het volwassenenonderwijs of behalen er hun secundair diploma na een beroepsopleiding in combinatie met ‘Algemeen Aanvullende Vorming’.

“Met de verhuis naar de vernieuwde Campus Leopoldstraat krijgen die cursisten extra mogelijkheden in het volwassenenonderwijs want Crescendo CVO biedt er op de aanpalende campus Vaartdijk een hele brede waaier beroepsopleidingen aan”, aldus directeur Marleen Mast.