Pitzemburg krijgt 170.000 euro subsidie voor openstellen sportinfrastructuur Wannes Vansina

23 mei 2019

16u09 0 Mechelen De Vlaamse regering heeft 171.351 euro toegekend aan Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg voor het openstellen van de schoolinfrastructuur na de schooltijden.

De school krijgt de subsidie in het kader van de oproep ‘Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur’. De Vlaamse overheid wil daarmee scholen motiveren om hun sportinfrastructuur open te stellen voor sportclubs. Dat helpt niet alleen het tekort daaraan weg te werken, maar levert de scholen ook huurinkomsten op.

Dankzij het geld kan Pitzembrug de infrastructuur verbeteren en vaker openstellen: van gemiddeld 9 naar 20 uur per week. Momenteel maken Busta Move vzw, Jomus en de Jeugddienst er gebruik van. Motion Academy, Royal Gym, Sport na school (Moev - SNS) en Sport na school (Pitzemburg) worden nieuwe gebruikers.

“Als UNESCO-school is de openstelling van onze sportinfrastructuur uitermate belangrijk. Samenwerken met sportclubs en andere (armoede)organisaties past volledig in de filosofie”, zegt Jeroen Van der Auwera, directeur van Pitzemburg.

Het Mechelse stadsbestuur is tevreden dat na het Lyceum nu ook een tweede school subsidies krijgt. “Ook als stad moedigen we dit soort projecten enorm aan. Vaak gaan we zelf proactief met scholen op zoek naar manieren om de gebouwen ook ’s avonds en in het weekend in te zetten, bijvoorbeeld als buurthuis, ontmoetingsplek of in dit geval sportinfrastructuur”, aldus schepen van Onderwijs Marina De Bie.