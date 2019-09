Piloot veroordeeld voor stalken van dokteres: straf met uitstel, maar absoluut contactverbod TVDZM

12 september 2019

15u24 0 Mechelen Een piloot uit Mechelen is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel. Ruim een jaar lang viel hij een Mechelse dokteres lastig. Hij bestookte haar met duizenden mails en deed er alles aan om steeds opnieuw contact met haar op te zoeken. Hij kreeg nu ook een absoluut contactverbod.

De dokteres stapte in 2018 naar de politie en diende klacht in voor stalking en belaging. Nergens voelde de vrouw zich nog veilig. Zelfs niet wanneer ze boodschappen wilde gaan doen. “Want meneer ging er dan ook toevallig zijn boodschappen doen”, zei haar raadsman Frédéric Thiebaut eerder al op zitting. Ondanks de dokteres al meermaals had gevraagd om te stoppen met zijn gedrag, bleef hij haar opzoeken.

Mails, berichten maar opmerkelijk genoeg gaf hij haar ook steeds opnieuw op als huisarts wanneer hij werd opgenomen in het ziekenhuis. “Volgens het protocol moet mijn cliënt hem dan wel opnieuw opzoeken”, ging meester Thiebaut verder.

Narcistisch

Ook het parket was het eens met de dokteres. Volgens hen moest beklaagde haar eindelijk met rust gaan laten. Het liet de man onderzoeken door een psychiater en die bevestigde dat hij enkele narcistische kantjes vertoond en er een heel groot recidivegevaar is. De verdediging ontkende de feiten niet. “Hij heeft verkeerd gereageerd, maar mijn cliënt had het gevoel dat hij nog iets op te lossen had met de vrouw”, repliceerde advocaat Bart Vanmarcke. “De twee hebben ooit een relatie gehad, maar toen die tot een einde kwam, had hij het er emotioneel moeilijk mee.”

Contactverbod

Na beraad veroordeelde rechter Suzy Vanhoonacker de man nu tot een celstraf van acht maanden en een geldboete van achthonderd euro met probatie-uitstel. Een van de belangrijkste voorwaarden die de rechter oplegde was een absoluut contactverbod. “Zo moet u maar ergens anders uw boodschappen gaan doen en mag u haar helemaal niet meer opgeven als huisarts”, aldus rechter Vanhoonacker. Tot slot werd er aan de Mechelse dokteres nog een schadevergoeding toegekend van 2.500 euro.