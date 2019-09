Piet Vanthemsche leidt nieuw ziekenhuisnetwerk BRIANT Wannes Vansina

24 september 2019

14u56 0 Mechelen De partners van BRIANT hebben maandag de oprichtingsakte ondertekend. Voorzitter van het ziekenhuisnetwerk voor het zorggebied Bonheiden-Lier-Mechelen-Vilvoorde wordt Piet Vanthemsche.

De erkenningsaanvraag van BRIANT zal eerstdaags bij de overheid worden ingediend voor goedkeuring. “Het komt er op initiatief van de ministers Maggie De Block en Jo Vandeurzen om te evalueren van meer dan zestig ziekenhuizen naar dertien ziekenhuisnetwerken in Vlaanderen”, legt Vanthemsche uit.

“De volgende stap is het opstellen van een zorgstrategisch plan. Op lange termijn zal dat leiden tot de discussie wie doet wat. Ik denk dat we daartoe vertrouwen moeten creëren tussen de partners, die nu concurrenten zijn. We moeten ook de mensen meekrijgen. Het moet van onderuit komen.”

Vanthemsche is vooral bekend als voormalig topman van de Boerenbond en was tot augustus actief als voorzitter bij het Wit-Gele Kruis. Hij zetelt in de raad van bestuur van de vzw Imelda, maar zal als onafhankelijk bestuurder BRIANT leiden.