Pidpa waarschuwt voor valse medewerkers Antoon Verbeeck

08 augustus 2019

15u59 6

Pidpa, het waterbedrijf van de provincie Antwerpen, waarschuwt voor personen die zich regelmatig valselijk voordoen als medewerkers van Pidpa en op deze manier de woning van klanten proberen binnen te dringen of proberen te achterhalen wanneer de bewoners niet thuis zijn. Pidpa laat weten dat zij hoogst uitzonderlijk bij hun klanten in de woning zelf moeten zijn en in de meeste gevallen is dat op afspraak. In de uitzonderlijke gevallen dat zij wel zonder afspraak langskomen, geeft Pidpa aan hoe je kan controleren of het wel om een echte medewerker van Pidpa gaat. “Kijk naar de kledij waarop duidelijk ‘Pidpa’ staat vermeld en/of een voertuig met het logo van Pidpa. Daarnaast is elke medewerker van Pidpa in het bezit van een officiële personeelskaart, die hij op vraag van de klant met een glimlach zal tonen. Ook dan nog kan je bij twijfel het gratis klantennummer van Pidpa bellen: 0800 90 300. De klantendienst kan je snel bevestigen of er werken werden ingepland bij je thuis”, klinkt het.