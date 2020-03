Pidpa sluit ook in coronatijden watertoevoer af: “Mensen kunnen zich voorbereiden” Wannes Vansina

16 maart 2020

16u20 304 Mechelen Ook in tijden dat mensen regelmatig hun handen moeten kunnen wassen, sluit Pidpa de watertoevoer af als dat nodig is. De watermaatschappij werkt op het openbaar domein gewoon verder.

Een Mechelaar maakte zich vandaag op sociale media druk dat hij door werken in zijn straat tussen 8 en 16 uur zonder water kwam te zitten. “Misschien zouden ze die werken beter uitstellen tot een moment waarop niet 90 procent van de bewoners in hun huis moeten zitten en in principe voortdurend hun handen wassen met stromend water. #gezondverstand”, uitte hij zijn ongenoegen.

Pidpa bevestigt dat werkzaamheden op straat gewoon doorgaan. “Maar als dat gebeurt, dan worden klanten op voorhand verwittigd dat ze even een watervoorraad moeten inslaan. Moeten we de waterleiding dringend afsluiten ten gevolge van bijvoorbeeld een lek, dan proberen we er altijd voor te zorgen dat mensen op straat water kunnen halen”, antwoordt Pidpa-woordvoerder Alain Tsyen.

Niet-dringende werkzaamheden bij klanten thuis worden wél uitgesteld omwille van de coronapandemie. “We hebben een aantal maatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen. Wie dat kan, werkt ook van thuis uit.”