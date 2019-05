Philippe Maertens schrijft debuut Muistroom: “Mijn eigen doodsangsten komen in het boek terug” Wannes Vansina

21 mei 2019

09u55 0 Mechelen Sinds een week ligt ‘Muistroom’ in de boekhandel, de debuutroman van Philippe Maertens (32) uit Mechelen (32). Het beschrijft de laatste reis van twee broers. “De dood reist met mijn personages mee, net zoals ze in mijn achterhoofd aanwezig was.”

Muistroom (een zeewaarts gerichte stroming, uit te spreken als mui-stroom) vertelt het verhaal van Achille en Hector. De tweede is stervende en nodigt zijn eveneens bejaarde broer uit voor een laatste reis door Portugal. Achille, een ex-missionaris, probeert ervoor te zorgen dat zijn broer het afscheid krijgt dat hij verdient.

Dat de geboren en getogen Bonheidenaar voor Portugal als setting koos, is geen toeval, ook al is hij eigenlijk slavist van opleiding. De ingeving voor het plot kwam er tijdens een vakantie met zijn vrouw in Lissabon in oktober 2015. “Een aantal jaren geleden had ik al eens een roman proberen schrijven, maar daar voelde het schrijfproces veel geforceerder aan. In Lissabon was plots de inspiratie daar, een beetje tot mijn eigen verbazing. Op een uur of twee zat het hele plot in mijn hoofd.”

Doodsangsten

Niet alleen de Portugese hoofdstad leverde inspiratie, hij putte ook uit zijn eigen ervaringen, al is het boek absoluut niet autobiografisch. “Ik ben vier jaar ziek geweest zonder een diagnose. Op het moment van de reis woog ik nog maar 50 kilogram. Onvermijdelijk leidde dat tot doodsangsten, die ook in het boek terugkomen.” Gelukkig gaat het intussen een stuk beter met zijn gezondheid.

Omdat Maertens fulltime werkte, voor sociaal verzekeringsfonds Xerius, was het schrijven een kwestie van discipline. Elke avond trok hij zich terug – vaak in de badkamer – om rustig te kunnen schrijven. “Ik heb veel aan mijn vrouw te danken, want zonder haar was dit niet gelukt. Ze heeft het leeuwendeel van het huishouden gedaan – als ik eerlijk ben, ze doet dat nog steeds. Zij heeft het pas mogen lezen als het af was, hoeveel vrouwen zouden dat hebben toegestaan?”

Crowdfunding

Of er nog meer romans van zijn hand volgen, weet hij niet. “Het zal ervan afhangen hoe goed dit boek het doet. Ik heb voorlopig geen plannen.” Opvallend: het schrijversambt blijkt een beetje in de familie te zitten. Zijn vader publiceerde twee jaar geleden ook zijn eerste boek: Stroom onder stoom, over energie. “Maar dat is non-fictie. Niet te vergelijken dus.”

Maertens stelde Muistroom vorige week voor op zijn verjaardag. Het werd uitgegeven door Beefcake Publishing. Om de publicatie mogelijk te maken, zamelde de schrijver 3.910 euro in door middel van crowdfunding. De roman is te koop bij Standaard Boekhandel.