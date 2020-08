Peutertje (2) stierf vermoedelijk door ondervoeding en uitdroging: jonge moeder aangehouden voor onopzettelijke doding Tim Van Der Zeypen

17 augustus 2020

11u20 0 Mechelen De 22-jarige vrouw uit Mechelen, die werd opgepakt na de dood van haar zoontje (2), is in verdenking gesteld wegens onopzettelijke doding. De vrouw zit sinds vorige week donderdag in de gevangenis van Antwerpen. Enkele dagen daarvoor overleed de peuter in verdachte omstandigheden en werd het onderzoek opgestart.

Vorige week dinsdag werden de hulpdiensten opgeroepen naar de Kleine Nieuwedijkstraat in Mechelen. In een appartement op een boogscheut van het voetbalstadion van K.V. Mechelen reageerde een tweejarige kind niet meer. “Het kind bleek te zijn overleden”, meldt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket vandaag. “Ingevolge de zeer problematische omstandigheden waarin het overlijden van het jongetje moest worden vastgesteld, werd er meteen een onderzoeksrechter gevorderd.”

Ondervoeding

Uit de eerste bevingen van de wetsgeneesheer bleek dat er sprake zou zijn van een overlijden omwille van ondervoeding. “Mogelijk in combinatie met uitdroging door gedurende lange tijd niet te hebben kunnen drinken”, vult het parket nog aan. Hierop werd de 22-jarige moeder opgepakt, verhoord en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Zij wordt nu verdacht voor onopzettelijke doding. Het parket vorderde inmiddels om het onderzoek uit te breiden naar het onthouden van voedsel en verzorgingen aan een minderjarige met de dood tot gevolg.

De vrouw zou alle betrokkenheid ontkennen. In de buurt zelf werd vandaag geschrokken gereageerd. “We zagen haar vaak met haar kindje wandelen”, vertellen buurtbewoners. “Maar erg veel contact hadden we ook niet met haar.” Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet. Morgen zal de vrouw voor de raadkamer moeten verschijnen. Die beslist op zijn beurt of de jonge moeder langer in de gevangenis moet blijven of niet.