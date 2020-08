Exclusief voor abonnees

Peuter (2) sterft na 24 uur in warme kamer, zonder eten en drinken: “Alles leek doodnormaal, écht niets wees erop dat ze hem verwaarloosde”

22-jarige moeder riskeert tot vijftien jaar cel voor verwaarlozing en onopzettelijke doding

Inge Bosschaerts Tim Van Der Zeypen

18 augustus 2020

04u45

7