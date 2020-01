Petitie klaagt knip en verdwijnen parkeerplaatsen aan: “Hou onze wijk leefbaar” Wannes Vansina

31 januari 2020

15u12 8 Mechelen Bewoners van de Mechelse Mahatma Gandhiwijk zijn een petitie gestart tegen de knip in de Ivo Cornelisstraat en tegen het verdwijnen van parkeerplaatsen in hun buurt. “Wij willen een leefbare buurt”, zegt woordvoerder Mostapha Chahbouni. Volgens de stad is leefbaarheid net de reden voor de wijzigingen.

Met de vernieuwing van de Ivo Cornelisstraat wijzigde ook de verkeerssituatie. Enkel bussen van De Lijn mogen het stukje straat tussen de Abeelstraat en de Kardinaal Cardynstraat, ter hoogte van basisschool De Abeel, in – al houdt niet iedereen zich daar aan. Nochtans staat er een ANPR-camera om overtreders op de bon te zwieren.

Een aantal buurtbewoners ziet de knip niet zitten en startte een petitie. “Op geen week tijd hebben we 250 handtekeningen verzameld. Zeker 90 procent van de betrokken bewoners is tegen”, maakt Chahbouni zich sterk. “De knip is exorbitant. De stad sluit de belangrijke toegangsweg af, omdat enkelingen zich niet aan de snelheidslimieten houden, terwijl ze ook voor drempels, paaltjes of snelheidscontroles had kunnen kiezen.

“Gevolg is dat iedereen met zijn wagen anderhalve kilometer moet omrijden, want ook de Mahatma Gandhistraat is afgesloten. Wij zijn hier echt niet van gediend. Zet een bord ‘plaatselijk verkeer’, maar straf de bewoners niet.”

Parkeerplaatsen

De petitie wil daarnaast ook protesteren tegen het plan om het aantal parkeerplaatsen in de straatjes in de wijk gevoelig te verminderen. “Parkeren voor de deur of de garagepoort kan dan niet meer. Blijven over: twee parkeerplaatsen per tien woningen. Hier is duidelijk niet over nagedacht.”

De actiegroep, waarvan enkel Chahbouni in beeld komt, hoopt de petitie volgende week te kunnen overhandigen aan het stadsbestuur. “We vragen de plannen te herzien, want dit komt de leefbaarheid van de buurt niet ten goede.”

Verkeersveiligheid

Volgens schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke kaderen de wijzigingen in de plannen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), die momenteel bezig is met een grondige renovatie van de sociale woonwijk. Daarbij wordt de buurt vergroend – er komt ook een parkje – en worden sommige wegen voorbehouden voor trage weggebruikers, zoals een deel van de Mahatma Gandhistraat.

“De VMSW heeft een studie laten uitvoeren rond mobiliteit en toen bleek de knip in de Ivo Cornelisstraat noodzakelijk omwille van de verkeersveiligheid, omdat anders de druk op de Abeelstraat gigantisch groot zou worden”, zegt Vanmarcke.

“We hebben de knip nu al doorgevoerd omwille van de overlast van te snel rijden in de Cornelisstraat, maar de ANPR-camera werkt nog niet. Nog te veel werfverkeer moet er passeren.”

“Veel enthousiasme”

Het verdwijnen van de parkeerplaatsen is volgens de schepen dan weer het gevolg van de beslissing om van de buurt een woonerf te maken. In een woonerf mag je je wagen enkel nog stallen op afgebakende parkeerplaatsen. “Het parkeren wordt geheroriënteerd naar de rand. Volgens de studie blijven er voldoende parkeerplaatsen over – de bewoners beschikken over garages en deze werden meegeteld.”

De schepen meent ook te weten dat de petitieactie niet het standpunt van de ganse buurt vertegenwoordigt. “De buurt wordt veel kindvriendelijker. Ik denk net dat er veel enthousiasme is.”