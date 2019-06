Petitie kaart kaalslag aan: “Stop met het kappen van gezonde bomen!” Wannes Vansina

03 juni 2019

19u25 0 Mechelen “Stop met het kappen van gezonde bomen in Mechelen!” Dat is de dringende boodschap van een petitie die zondagavond werd gelanceerd. Aanleiding is de kap van 24 bomen in de tuinwijk in de Schijfstraat. “Alternatieven zijn niet mogelijk”, reageert het stadsbestuur.

Buurtbewoner Christophe Van Calster startte de petitie nadat hij toevallig vaststelde dat een vergunning was afgeleverd voor de kap van de bomen in het seniorenwijkje van Woonpunt in de Schijfstraat. “Plots stonden er allemaal kruisen op de bomen. Ik was in shock! Het gaat om oude inheemse bomen die kerngezond zijn. Dit is een mini-groene long die men nu in stilte wil laten verdwijnen. Te triest voor woorden!” Hij contacteerde het stadsbestuur, maar kreeg niet meteen een antwoord. Wel kwam Groen-gemeenteraadslid Bert Delanoeije (tevens Natuurpunt) poolshoogte nemen.

Een antwoord over het waarom volgde pas maandag. “Niet alleen de wegenis in de wijk is dringend aan vernieuwing toe, ook alle nutsleidingen moeten dingend worden vervangen”, aldus Arthur Orlians (Open Vld), voorzitter van Woonpunt. “Een aantal gebouwen werd ondertussen gerenoveerd en het nieuwe gebouw staat er, maar om ook alle energie- en netwerkaansluitingen, riolering en waterleidingen de volgende jaren performant te laten werken, is een vernieuwing absoluut cruciaal. Al in 2015 hebben ontwerper Infrabo, de groendienst van de stad Mechelen en Woonpunt een heel traject afgelegd om boom per boom alternatieven te onderzoeken, maar die bleken er helaas niet te zijn.”

Wortels

Ook schepen Patrick Princen (Groen) zegt dat er niets anders op zit dan de bomen weg te doen. “De bomen staan heel dicht bij de rand van de weg en zijn daardoor verweven met de bestaande leidingen in de ondergrond. Door hun omvang is het onmogelijk om hieraan te werken zonder de wortels te beschadigen. De bomen laten staan terwijl de wortels beschadigd zijn, zou een veiligheidsrisico inhouden. De bomen zouden langzaam afsterven of instabiel worden bij stormweer.”

De bomen worden een van de komende weken al geveld. Volgens de politici zal het verlies worden opgevangen. Er komen nieuwe bomen in de plaats. “Bij de renovatie van onze gebouwen aan de Neerheide opteren we er bovendien voor om een groene zone in te richten die aansluit op het bestaande Pennepoelpark, waardoor dit zowat zal verdubbelen in oppervlakte”, geeft Orlians nog mee.

Handtekeningen

Van Calster neemt geen genoegen met die uitleg, wel integendeel. “Eerst kreeg ik te horen dat men niet wist waarom de bomen wegmoesten en dat het na het broedseizoen zou geburen, nu moeten ze ineens versneld weg?” Volgens hem moet het wél mogelijk zijn om de bomen te behouden. “Mijn lidmaatschap bij groen wordt met onmiddellijke ingang stopgezet. Er is nood aan een echte groene partij en die zit momenteel niet in het stadsbestuur. Ik ga alvast door met mijn protest.” De kritiek is niet nieuw. Op sociale media weerklinkt wel vaker protest tegen de kap van bomen. Eind vorig jaar lieten buurtbewoners nog de kap van bomen nabij sporthal Winketkaai stilleggen, in Mechelen-Zuid woedt een felle discussie over de komst van Plopsaqua. Ook de omvorming van de lus in Mechelen-Noord tot retailsite en een nieuwbouwproject aan de Vrouwvliet zorgen voor verontwaardigde reacties.

De petitie van Van Calster wordt dan ook druk gedeeld. Op minder dag een dag tijd had hij al 450 handtekeningen bijeen. “Deze petitie is om aan het Mechels stadsbestuur duidelijk te maken dat de bevolking dit niet langer pikt! Met de verkiezingen heeft de Mechelaar duidelijk gekozen voor een groen beleid. We vragen dan ook met aandrang dat hier werk van gemaakt wordt zonder dat het bestuur zich wegsteekt achter allerlei drogreden”, aldus Van Calster.