Personen met dementie en mantelzorgers vormen koor Vergeet-me-nietjes Wannes Vansina

16 september 2019

16u23 0 Mechelen Maandag is de Week van de Dementie van start gegaan en in Mechelen ging dat gepaard met een optreden van de Vergeet-me-nietjes. Dat is een koor bestaande uit personen met dementie en hun mantelzorgers.

De Week ging maandag van start met een ‘Dementie XL-dag’ in ’t moNUment, een inloophuis dementie in LDC De Schijf. “Met de Dementie XL-dag willen we aantonen hoe belangrijk het voor ons is dat dementie bespreekbaar is. Het aantal personen met dementie zal tussen vandaag en 2035 immers stijgen met ruim 42% als gevolg van de stijgende levensverwachting”, zegt schepen Alexander Vandersmissen.

Mars

Naast een informatief luik met onder meer lezingen, is er ook plaats voor recreatie. Daar zorgt onder meer Vergeet-me-nietjes voor. Binnen dit project gaan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers samen zingen en muziek maken met de steun van het conservatorium van Mechelen.

“We zijn in februari van start gegaan. Het koor telt een 20-tal leden. Een aantal leden komt met twee: een persoon met dementie en een mantelzorger. Maar er zijn ook mantelzorgers die alleen komen om even de zorg uit het hoofd te zetten. Door hen te laten optreden, willen we laten zien dat mensen met dementie nog iets in hun mars hebben”, zegt coördinator van ’t moNUment Hilde De Weerdt.

Herman Wauters, dementie–expert van het regionaal expertisecentrum Orion, legt het belang uit van muziek voor personen met dementie: “Samen zingen zorgt voor personen met dementie en hun omgeving voor nieuwe verbindingen met zichzelf en hun omgeving, het maakt gelukkiger. Bovendien doorbreekt dit het beeld dat dementie enkel kommer en kwel of aftakeling is.”

Kunstenaars

Eerder liet ’t MoNUment personen met dementie en mantelzorgers ook al samen kunst maken, begeleid door twee kunstenaars. Het resultaat is momenteel te zien in een expo ‘In Geuren en Kleuren’. Meer informatie over de activiteiten in het kader van de de Week van de Dementie is terug te vinden op www.mechelen.be/tmonument.