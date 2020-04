Personen met ASS vieren Wereld Autisme Dag met radio-event: “Corona sloeg kloof tussen onze bewoners en hun familie” Wannes Vansina

02 april 2020

20u59 1 Mechelen De bewoners van ‘Huis 3’ in Muizen en ‘Autigone’ in Rijmenam konden donderdagavond uit de bol gaan tijdens een radio-event naar aanleiding van Wereld Autisme Dag. Belangrijk, want ten gevolge van corona dreigen zij in isolement terecht te komen.

De bewoners dansten op zelfgekozen muziek, stuurden warme verzoekjes de wereld in en smulden van een barbecue met friet. De vzw Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme (BCPA) wilde de veertig bewoners zo een hart onder de riem steken in deze tijden van ‘in ons kot blijven’.

Kloof

Volgens BCPA is het belangrijk hen wat verstrooiing te bieden. “Momenteel ervaren wij als autisme zorgorganisatie de enorme kloof die de Corona epidemie heeft geslagen tussen onze bewoners en hun familie”, zegt directeur An De Ridder.

Ten gevolge van COVID-19 kunnen ze immers niet naar het pas opgerichte Auticafé in Wijkhuis Arsenaal. “Ook de opgelegde quarantaine maakt de mensen in onze woonzorgcentra extra kwetsbaar voor isolement. Voor mensen met ASS is het absoluut niet evident om hun dagelijkse structuur om te gooien, om geen georganiseerde activiteiten meer te kunnen doen.”

Radio Reflex

Voor Wereld Autisme Dag bedacht BCPA-begeleider Yves Van Dun het radio-event. “Onze mannen mogen niet meer buiten voor niks en de verveling slaat toe. Ik weet hoe graag ze plaatjes luisteren en dansen, dus dacht ik daarrond iets te organiseren.”

Hij contacteerde Radio Reflex en dat zegde meteen zijn medewerking toe. De redactie gaf BCPA carte blanche voor een uitzending van 2 uur met een playlist samengesteld door de BCPA-bewoners, verweven met verzoekjes en warme oproepen voor de buitenwereld. “Het was voor Reflex een evidentie om aan dit hartverwarmend initiatief mee te werken”, zegt radiomaker Björn Van Win.

Videochat

De begeleiders lanceerden vorige week ook al een oproep om kaartjes, tekeningen en boodschappen te sturen. Daarop doneerde Bart Aelbrecht van AB Sound in Opwijk Huis 3 een groot tv-scherm zodat de bewoners via videochat in contact kunnen blijven met hun familie.