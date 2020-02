Personeel Eneco kleurt grijs voor Grey Day Wannes Vansina

05 februari 2020

De 300 personeelsleden van energiebedrijf Eneco in Mechelen gingen woensdag somber gekleed aan het werk. Ze kozen voor een grijze outfit naar aanleiding van Grey Day, de dag dat alle groene stroom in ons land is opgebruikt. Vanaf dan verbruiken de gezinnen en de bedrijven zogenaamde grijze stroom, dat is elektriciteit op basis van steenkool, aardgas of kernenergie. “Vorig jaar viel Grey Day op 4 februari. Dit jaar dus een dag later. Het betekent dat er meer groene stroom is opgewekt, maar daar kan Eneco België niet tevreden mee zijn”, aldus Eneco. Het bedrijf ijvert voor een daadkrachtig energiebeleid zodat Grey Day in 2021 enkele dagen later valt in het jaar.