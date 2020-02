Personeel CG maakt kastjes leeg: “Profielen gegeerd op arbeidsmarkt”, zegt VDAB Wannes Vansina

04 februari 2020

16u03 2 Mechelen De 450 getroffen medewerkers van CG Mechelen waren dinsdag een laatste keer uitgenodigd op hun vroegere werkplek om hun kastjes leeg te maken. Volgens VDAB zijn ze gegeerd op de arbeidsmarkt.

De parking van het maandag failliet verklaarde CG op de Antwerpsesteenweg stond dinsdag nog eens vol. Arbeiders en bedienden waren er uitgenodigd om hun persoonlijke spullen op te halen en hun bedrijfswagens, -laptops en gsm’s in te leveren.

Aan de poort wenste niemand ons te woord te staan. De sfeer was gelaten. “Ze hebben al leukere dagen meegemaakt. Zelfs ik had het moeilijk om in die koude fabriek te komen”, zegt vakbondssecretaris Patrick Elsen (ABVV Metaal).

De gesyndiceerde medewerkers kunnen voor begeleiding terecht bij hun vakbond, medewerkers van het kantoor Mertens & Jacobs stonden niet-gesyndiceerde medewerkers te woord.

Volgens Peggy Schuermans (ACV Puls) verliep alles rustig. “De mensen hebben de tijd gehad om zich voor te bereiden. Ze hadden het faillissement verwacht. Het zou weken kunnen duren vooraleer er nieuws is over een doorstart. We raden de mensen aan daar niet op te wachten.”

VDAB maakte al de analyse van de profielen en stelt dat het de getroffen medewerkers “probleemloos zou moeten kunnen plaatsen in andere bedrijven”. De dienst organiseert de komende weken vier sessies met het oog op outplacement.

De centrale werkplaats van de NMBS in Mechelen organiseert net op 15 februari een jobdag. Ze is op zoek naar een honderdtal techniekers, draaiers, monteurs en elektriciens.