Personal trainers doen aan ‘rooftop boxing’ op dak Elisabeth Hotel Wannes Vansina

03 juli 2019

08u03 1 Mechelen Aan je conditie werken én genieten van de Mechelse skyline? Het kan sinds kort op het dak van Hotel Elisabeth in de Goswin de Stassartstraat. De personal trainers van Alpha Active organiseren er onder meer boxing en zumba.

Oprichter van Alpha Active is Mechelaar Jeroen Vanpoeyer (25). Hij richtte Alpha Active op na zijn studies voor regentaat lichamelijke opvoeding en het behalen van een postgraduaat personal training. Eerst baatte hij de personal training studio uit in bijberoep, sinds kort gaat hij er volledig voor. Hij biedt groepslessen zumba en boxing en binnenkort ook thaibox aan, naast individuele personal training.

Misschien niet zo heel veel bijzonders, ware het niet dat een groot deel van de activiteiten op een hoog dak plaatsvinden. “We hadden aanvankelijk moeite om een geschikte locatie te vinden. Ik contacteerde verschillende gemeenten voor sportzalen, maar moest “als commerciële vereniging” te veel betalen om er nog iets aan over te houden. Toevallig belandde ik bij Hotel Elisabeth.”

Alpha Active beschikt er over een kleine binnenruimte voor een-op-een training, het dakterras wordt gebruikt voor groepsactiviteiten. “Of het nu regent of koud is, met aangepaste kledij kan je altijd sporten, of het zou al moeten onweren. Buiten sporten is gezond en aangenamer dan in een muffe zaal. Het outdoor concept spreekt heel erg aan. Het uitzicht is een mooie bonus.”

Of dat niet gevaarlijk is, ‘rooftop boxing’? “Er is een barrière en we behouden een veilige afstand”, lacht Vanpoeyer nog.

Meer info op alpha-active.be.