Perfecte festivalweer bezorgt Maanrock droomstart Wannes Vansina

23 augustus 2019

22u04 0 Mechelen Stevent Maanrock af op de beste editie ooit? Vrijdag ging alvast uitstekend van start. Veel sneller dan anders liepen de pleinen vol. “Het is wellicht de beste vrijdag sinds we met het vernieuwde team drie dagen festival doen”, zegt de organisator.

DJ Scarce mocht om 18 uur het festival openen op het Feest Podium. Het 18-jarige talent keek er enorm naar uit. “Super trots om als Mechelaar op dit podium te mogen staan.” Na afloop was hij niet minder enthousiast. Er stond dan ook opvallend veel volk voor een openingsact. “De mannen van Maanrock zegden het zelf. Al mijn vrienden waren daar, mijn mama had een entourage mee. Het publiek heeft zich geweldig geamuseerd en ik ook.” Vervolgens trok hij naar de Koer, het podium van zijn vrienden, om daar achter de toog te staan. “Vervolgens feesten, maar niet de veel. Dinsdag heb ik een herexamen.”

Van dan af ging het alleen maar crescendo. Omstreeks 21 uur stond de IJzerenleen gezellig vol voor het optreden van Jebroer. De Nederlandse rapper was vroeger dan verwacht, wat meteen aan de bezoekers kon worden gecommuniceerd via de nieuwe app. Hij had meteen het publiek mee. Ook op de andere festivalpleinen heerste een gezellige drukte. De Huidevettersstraat werd duidelijk gesmaakt en de Jazzzolder had op het Mechels podium zeker niet minder volk dan vorige jaren in het Hof van Busleyden. “Dat had een heel bijzondere sfeer, maar dit is ook mooi met de toren en het terras erbij”, zegt Hans van den Bogaerde. Een doorgebrande kabel maakte wel dat de optredens er met 20 minuten vertraging van start gingen.

Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest, was in een eerste reactie erg tevreden. “Maanrock kwam in sneltempo op gang. Het is nog te vroeg voor een definitieve inschatting, maar dit is zeker de snelste en dus wellicht de beste vrijdag sinds we met het vernieuwde team drie dagen festival doen. Met dank aan het goede weer en de feestelijke programmatie. Dat belooft voor morgen wanneer we met Sons, Intergalactic Lovers, Arsenal, Tacadisco en Discobaar A Moeder een topaffiche hebben.”

Maanrock voorziet dit weekend gezien het warme weer gratis drinkwater.