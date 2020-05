Peloton de Paris presenteert primeur: eerste fietskledinglijn van 100% gerecycleerde stoffen Wannes Vansina

12 mei 2020

16u11 3 Mechelen Fietsbar en cycling label Peloton de Paris in Mechelen heropent morgen woensdag na de coronaonderbreking de deuren met een primeur. Het komt als allereerste in Noord en West-Europa met een fietskledinglijn van 100% gerecycleerde stoffen.

Het label bestaat vier jaar en verkoopt zijn hippe wielertenues wereldwijd. Met Recon willen de eigenaars een ecologisch statement maken: ‘high performance’ fietskledij kan ook ontworpen worden met 100% gerecycleerde stoffen. “Als wij dit als klein bedrijf kunnen, dan de grote spelers ook”, zegt Wendy Janssens.

Zelf is ze er al twee jaar mee bezig. “De leveranciers van de stoffen waren nog niet helemaal mee met de trend dus heeft het even geduurd voor we stoffen hadden gevonden die kwaliteitaif goed genoeg waren en resistent genoeg voor veelvuldig gebruik.”

Fietskleding is niet gemaakt van katoen, wel van polyester en dus petroleum. De gerecycleerde stoffen werden onder meer gemaakt van uit gerecycleerde PET flessen en polyester vezels uit gerecycleerde grondstoffen. “Ze zijn high performance: ze zijn even goed qua vochtabsorptie en op het vlak van ventilatie.”

“De truitjes liggen vanaf volgende week in onze winkel, maar zijn al online te reserveren.” Ook qua verpakking gaat Peloton de Paris voor een milieubewuste keuze: alles wordt verpakt in composteerbare zakjes, en in dozen van gerecycleerd papier.

Naast de duurzame cycling kit lanceert Peloton de Paris ook twee andere collecties, voor zowel de gepassioneerde fietser als de meer gevorderde ‘diehards’. Verder komt de fietsbar en label dit nieuwe seizoen ook met hippe petjes en kousen.