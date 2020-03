Partij juwelen gestolen uit woning Tim Van Der Zeypen

02 maart 2020

In de Zavelstraat hebben dieven ingebroken in een woning. De daders gingen ervandoor met een partij juwelen. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek werden er geen inbraaksporen aangetroffen. Hoe de daders het pand dus konden betreden, wordt nog verder onderzocht. Op de Antwerpsesteenweg werd er dan weer ingebroken in een bedrijf. Hier werd een raam geforceerd. Eens binnen werd het pand doorzocht en gingen de dieven ervandoor met een geldsom.