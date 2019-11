Parking Zwartzustersvest gaat na jaar opnieuw open Wannes Vansina

14 november 2019

14 november 2019

Parking Zwartzustersvest in Mechelen wordt morgen vrijdag opnieuw in gebruik genomen. De parking stond leeg sinds de verhuis van het Sint-Maartenziekenhuis in oktober vorig jaar. De uitbating gebeurt door Indigo.

Dankzij de heropening van de parkeergarage krijgt de stad er 204 plaatsen bij. “Het zou zonde zijn deze plaats niet optimaal te benutten in afwachting van de verdere ontwikkeling van deze site”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke. “Op die manier creëren we extra parkeerruimte op de vesten en verlagen we de verkeersdrukte in de binnenstad.”

Parking Zwartzustersvest zal beheerd worden door Indigo Parking Belgium, dat al zes parkings beheert in Mechelen. Gebruikers betalen 1,90 euro per uur, 15,50 euro per dag. “We komen niet alleen de bezoekers van onze stad tegemoet maar ook de inwoners krijgen de mogelijkheid om abonnementen aan te kopen met korting in de eerste drie maanden”, aldus nog Vanmarcke.

Er werd een contract afgesloten met Indigo voor vijf jaar. Of het ook daarna een circulatieparking blijft, zal afhangen van de plannen voor het woonzorgcentrum dat in de vroegere ziekenhuiscampus komt.