Parking Postzegellaan biedt tijdelijk plaats aan 93 wagens Els Dalemans

16 september 2020

14u46 0 Mechelen Mechelen is een vierde buurtparking rijker. Aan de Postzegellaan, in de buurt van het sportterrein van Sporting Club Mechelen, is voortaan plaats voor 93 wagens. “Het terrein blijft in gebruik tot de definitieve buurtparking, op de hoek van Jubellaan en Colomalaan, klaar is. We mikken hiervoor op 2022”, zegt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

“Op dit moment zijn de werken aan de nieuwe tangent naast het kruispunt met de Jubellaan volop aan de gang. Parkeren is er dus tijdelijk niet mogelijk, automobilisten zoeken daarom een plekje langs de openbare weg. Dit zorgt echter voor onveilige situaties, daarom creëerden we een nieuwe parking langs de Postzegellaan.”

Buurtparking

“We werkten voor de aanleg van deze parkeerzone samen met de NMBS, Infrabel en aannemer Houwelyckx. De parking ligt op wandelafstand van het sportterrein van Sporting Club Mechelen, maar kan meteen ook dubbel gebruikt worden als buurtparking. Zo neemt de lokale parkeerdruk in de straten rondom meteen wat af en is er voldoende ruimte voorhanden tot de tangent is afgewerkt.”

Betalend parkeren

“De concessieovereenkomst met de NMBS voor het gebruik van de tijdelijke parking loopt tot de opening van de definitieve buurtparking. We gaan voor hetzelfde parkeerregime als op de Postzegellaan. Dit betekent dat bezoekers er betalend parkeren, bewoners met een bewonerskaart voor de zone rondom parkeren gratis. Tijdens het weekend en op feestdagen is het parkeren voor iedereen gratis.”

Geschikte terreinen

“Dit project is de vierde buurtparking van het huidige stadsbestuur. We hebben de ambitie om binnen deze legislatuur twee buurtparkings per jaar te openen, om zo overal de parkeerdruk te doen dalen. Daarom blijven we steeds zoeken naar andere mogelijk geschikte terreinen en locaties.”