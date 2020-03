Parking op komst voor Kangoeroes Basket Wannes Vansina

26 maart 2020

15u16 1 Mechelen Om een antwoord te bieden op het tekort aan parkeerplaatsen voor de bezoekers van de wedstrijden van Kangoeroes Basket, komt er een tijdelijke parking met plaats voor 150 wagens in de buurt van sporthal Winketkaai. Die wordt aangelegd op een braakliggend terrein van bouwbedrijf Willemen langs de Dijle.

“Nu al konden de gebruikers parkeren op de parkings van Gamma en Bio Planet, en hoewel Kangoeroes inzet op duurzame verplaatsingen met de fiets, bleef de parkeerdruk in Bethanienpolder groot”, legt schepen Vicky Vanmarcke uit. De stad investeert in de plaatsing van verlichtingspalen. Bedoeling was de parking aan te leggen nog dit lopend seizoen, maar omwille van corona is dat niet zinvol meer en zal de aanleg gebeuren na de zomer.