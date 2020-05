Parking maakt plaats voor hoofdkantoor Galapagos: Puin afgevoerd per boot Wannes Vansina

20 mei 2020

12u00 2 Mechelen Aannemers starten volgende week met het bouwklaar maken van de toekomstige site van een nieuw internationaal hoofdkantoor voor het Mechelse biotechbedrijf Galapagos. Voor de afvoer van de gesloopte materialen wordt gekozen voor een buurt- en milieuvriendelijke oplossing per boot.

Galapagos onthulde eind vorig jaar de ambitieuze plannen voor zijn nieuw internationaal hoofdkantoor op de Ragheno-site, gelegen achter het station van Mechelen, langs het Kanaal Leuven-Dijle. Het moet de groei van het bedrijf ondersteunen. Bedoeling is in het eerste kwartaal van 2023 de intrek te nemen. Er zal plaats zijn voor meer dan duizend personeelsleden.

10.000 ton

Op 25 mei worden de voorbereiden werkzaamheden opgestart. De site bestaat nu nog grotendeels uit een voormalig parkeerterrein. 10.000 ton asfalt en beton moet worden weggebroken en afgevoerd per boot. “Een boot kan een grotere lading vervoeren dan een vrachtwagen en stoot relatief gezien minder CO2 uit. Met deze aanpak kiezen we voor een oplossing die beter is voor de buurt, het verkeer en het milieu”, zegt Jan Van Der Schueren, directeur van de Galapagos-site in Mechelen.

Het bedrijf voert buurtbetrokkenheid hoog in het vaandel. “Buurtbewoners kunnen terecht op onze burenwebsite www.galapagosinfo.be voor nieuws en informatie. We zullen er ook opnames plaatsen van de vaste camera’s op de werf. Zo kan iedereen die dat wenst de werkzaamheden op de voet volgen.”

Duurzaamheid

Het stadsbestuur is positief over de aanpak van Galapagos. “Onze visie voor het Ragheno-project is van in het begin gericht op leefbaarheid en duurzaamheid. Bewust kiezen voor een buurt- en milieuvriendelijke methode om gesloopte materialen af te voeren, dat past volledig in die visie”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen.

Vandaag is Ragheno een industriezone. In de plaats moet een groen, verkeersluw en aantrekkelijk stadsdeel komen.