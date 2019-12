Parket wil een maand cel voor bezit van vlindermes: “Hij vond het gewoon leuk om er trucjes mee uit te halen” TVDZM

23 december 2019

Een man uit Mechelen riskeert een celstraf van een maand en een geldboete van 800 euro voor het bezit van een verboden wapen. Begin januari 2018 werd er een vlindermes gevonden bij beklaagde. Het mes werd in beslag genomen. Zelf verklaarde hij dat hij het mes had gekocht omdat hij het mooi vond en handig was om er zich mee te verdedigingen. “Maar vooral omdat het leuk was om er trucjes mee uit te voeren”, zei hij tegen de politie. De man kreeg een minnelijke schikking voorgesteld van 150 euro maar die bleef onbetaald. Hierdoor ging het parket over tot dagvaarding. “Mijn cliënt had de financiële middelen niet om die volledige boete te betalen. Wel heeft hij er een deel van betaald”, zei zijn raadsman Johan Timmermans. “Zou hij deze boete nu hebben ontvangen, zou hij deze meteen betalen. Onder meer omdat hij nu terug werk heeft.” De raadsman vroeg dus om de Mechelaar te veroordelen tot enkel een geldboete. Vonnis binnen de maand.