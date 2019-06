Parket wil deskundige aanstellen voor twintiger met autisme die begeleidster probeerde te wurgen TVDZM

17 juni 2019

15u25 0 Mechelen Een 22-jarige jongeman uit Sterrebeek heeft zich maandagochtend moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen tegenover zijn begeleidster. De twintiger probeerde haar ook te wurgen. Het parket vroeg de aanstelling van een deskundige. De 22-jarige heeft een zware autismestoornis en werd op het moment van de feiten opgevangen in een gespecialiseerde instelling.

De begeleidster stapte naar de politie en diende klacht in bij de politie. Ze werd eind september bij de keel gegrepen door de twintiger en moest naast verschillende klappen en vuistslagen ook nog enkele rake trappen incasseren. De begeleidster was een tijdje werkonbekwaam en de jongeman moest de instelling na de feiten verlaten. Dat er een klacht werd ingediend, was volgens zijn verdediging bijzonder. Zij vertelde de rechtbank dat haar cliënt in woede was uitgebarsten nadat de begeleidster bij de twintiger bleef aandringen dat hij nog moest gaan sporten.

Schadevergoeding

“Ik vind het jammer dat de schuld hier bij mijn cliënt wordt gelegd”, repliceerde de advocate van de begeleidster. Die woonde de zitting niet bij. “De psychologische impact is nog bijzonder groot. Ze had echt schrik dat ze ging sterven.”

Er werd een schadevergoeding geeist van 1.500 euro. Het parket vorderde maandagochtend nog geen straf. Zij stelden voor om een deskundige aan te stellen zodat er kon worden nagedacht over een gepaste straf.

Uitgelokt?

De verdediging verzette zich tegen de aanstelling van een deskundige. Zij vroegen de vrijspraak op basis van uitlokking. “Het blijven aandringen zorgde voor bijzondere prikkels bij mijn cliënt en kan dus worden aanzien als een soort van provocatie”, aldus de raadsvrouw van de twintiger.

Ondergeschikt aan de vrijspraak werd er een opschorting van straf gevraagd. Een vonnis in de zaak volgt binnenkort, na het gerechtelijke verlof wordt de zaak voortgezet.