Parket vraag zes maanden cel voor diefstal van laptop TVDZM

07 januari 2020

Twee mannen moesten zich vandaag komen verantwoorden voor een diefstal. In de zomer van 2018 ging een 28-jarige man er samen met een kompaan vandoor met een laptop en een rugzak. De spullen werden gestolen op recreatiedomein De Nekker. De slachtoffers waren enkele voetballertjes op kamp. Beklaagden werden gefilmd en konden hierdoor snel worden geïdentificeerd. De twee werden opgepakt maar leken zich van niets meer te kunnen herinneren. “We hadden veel gefeest en gedronken”, zei de 28-jarige aan rechter Goedele Van den Brande. “Het is in ieder geval nooit de intentie geweest om een diefstal te plegen.” De verdediging vroeg een werkstraf. Het parket eiste een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro. Of de rechter deze straf oplegt, is nog even wachten tot 3 februari.