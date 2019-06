Parket opent onderzoek na zwaar ongeval op afrit E19: “Inzittenden intussen stabiel” Tim Van der Zeypen

21 juni 2019

11u30 0 Mechelen Het parket heeft een onderzoek opgestart naar het zware verkeersongeval op de afrit van de E19 in Mechelen-Noord gisterenavond. Een Renault Megane botst toen tegen een vrachtwagen en stortte vervolgens enkele meters naar beneden. Drie inzittenden raakten zwaargewond maar hun toestand is intussen stabiel.

Hulpdiensten werden opgeroepen kort na 22.00 uur donderdagavond. De brandweer kwam ter plaatse en moest de drie inzittenden uit het voertuig bevrijden. Naast een veertienjarige ging het ook nog om twee 22-jarigen. Alle drie zijn ze afkomstig uit Mechelen. “Een slachtoffer konden we snel uit het voertuig halen, voor de bevrijding van de twee andere slachtoffers moesten we het dak verwijderen”, vertelde kapitein Michel Michiels van de brandweerzone Rivierenland.

De drie slachtoffers raakten allen ernstig gewond. Ze kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend door de toegesnelde MUG-teams van twee verschillende ziekenhuizen maar werden vervolgens met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd. “Hun toestand zou intussen wel stabiel zijn”, lichtte Kristof Aerts van het Antwerpse parket vanochtend toe.

Ingehaald op pechstrook

Het parket werd kort na het ongeval ook ingelicht en heeft intussen al een onderzoek opgestart naar de exacte omstandigheden van het ongeval. Er werd ook een verkeersdeskundige aangesteld. Die kwam in de loop van de donderdagnacht ter plaatse voor de nodige vaststellingen. De politie nam intussen verhoren af van getuigen. “Volgens een getuige zou de wagen tegen een hoge snelheid over de pechstrook van de autostrade hebben gereden en enkele voertuigen hebben ingehaald”, aldus de parketwoordvoerder. “Daarbij moet de bestuurder de controle over zijn stuur hebben verloren en tegen de rechterflank van een vrachtwagen zijn gereden.”

Lachgas

Na de aanrijding met de vrachtwagen zou het voertuig eerst nog zo’n honderd meter hebben verder gereden en tuimelde het vervolgens over de vangrail naar beneden. De wagen kwam tot stilstand op de Mechelse gewestweg R6 verschillende meters lager. Daarbij werd ook nog een brugpijler geraakt. Na het ongeval werd er in de wagen ook een bus met vermoedelijk lachgas aangetroffen. Of dit ook een invloed heeft gehad op het ongeval, is nog niet bekend. Momenteel is ook nog niet geweten wie van de drie inzittenden achter het stuur zat.

Ravage

De ravage na het ongeval was bijzonder groot. Brokstukken lagen verspreid over de rijbaan en ook de omheining tussen een wandel- en fietspad naast de R6 raakte zwaar beschadigd. De wagen is totaal verwoest en moest worden getakeld. De afrit Mechelen-Noord bleef na het ongeval nog uren lang afgesloten voor het verkeer. Ook het verkeer op de R6 kon tijdens de tussenkomst van de hulpdiensten maar over een rijvak.