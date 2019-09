Parket gaat in beroep tegen vrijspraak van Mechelse brandstichters Tim Van der Zeypen

18 september 2019

15u06 0 Mechelen Het parket in Mechelen gaat in beroep tegen de vrijspraak van drie verdachten in het onderzoek naar de brandstichtingen in de Mechelse Ghandi-wijk eerder dit jaar. Dat werd woensdag bevestigd door parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. De zaak zal nu opnieuw worden gepleit op het Hof van Beroep in Antwerpen.

Vorige maand moesten vier jongeren zich verantwoorden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de brandstichtingen in Mechelen-Zuid. Bij die brandstichtingen werden er op geen 24 uur tijd drie voertuigen in brand gestoken. Eerst brandde er een bestelwagen van Fluvius uit op het Vrijewoonstplein, later werd er een tweede bestelwagen van de nutsmaatschappij in de Abeelstraat overgoten met benzine en in brand gestoken. Een derde bestelwagen van een buurtbewoner raakte daarbij eveneens beschadigd.

Vrijwel kort na de brandstichtingen werd er gevreesd dat de brandstichtingen vergeldingsacties waren door jongeren in de buurt nadat een 34-jarige man werd doodgeschoten door de politie. Die nadat hij anderen had aangevallen met een mes. Op basis van camerabeelden, telefonie-onderzoek en forensisch onderzoek kwamen speurders terecht bij vier verdachten. Zij werden alle vier opgepakt, verhoord en gedagvaard voor de brandstichtingen. Vorige maand eiste het parket celstraffen van 18 maanden met probatie-uitstel tot drie jaar effectief.

Alle vier ontkenden op de zitting hun betrokkenheid met klem en gingen voor de vrijspraak. Voor drie van de vier verdachten gingen de rechters daarop in. Volgens de Mechelse rechters omwille van twijfel. Het drietal werd vrijgesproken. Bij de verdediging heerste voorzichtige tevredenheid want het parket had dertig dagen de tijd om in beroep te gaan. Iets wat het parket nu ook deed. Binnenkort zal de zaak opnieuw gepleit moeten worden voor het Hof van Beroep.

De vierde verdachte, Othman T. (36) werd wel veroordeeld voor de brandstichtingen. Hij kreeg een effectieve celstraf van drie jaar. Volgens zijn raadsman overwoog ook hij om in beroep te gaan. Of hij dit intussen ook heeft gedaan, is nog niet geweten.