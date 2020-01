Parket eist werkstraf voor man die rondreed met knipmes en wapenstok TVDZM

20 januari 2020

14u45 0 Mechelen Het parket heeft vandaag een werkstraf gevorderd tegen een man uit Mechelen. De Mechelaar moest zich verantwoorden voor verboden wapenbezit. Bij een politiecontrole werd er in september 2018 zowel een wapenstok als een mes aangetroffen in de wagen van beklaagde.

“Het mes lag er om me te beschermen, van de wapenstok wist ik niet meer dat het nog in de auto lag”, zei de Mechelaar aan de politie. Vandaag kwam hij niet naar de rechtbank. Zijn advocate nam het wel voor hem op. ”Meneer had de financiële middelen niet om hier vandaag aanwezig te zijn. Hij had geen geld voor het busticket”, aldus advocate Liesbeth De Vleeschouwer. “Laat dit ook meteen de situatie van mijn cliënt schetsen en verklaren waarom mijn cliënt de minnelijke schikking destijds niet kon betalen.” De feiten werden tot slot niet betwist, de advocate was wel akkoord met een werkstraf. Rechter Jessica Bourlet velt op 17 februari een vonnis.