Parket eist vijftien maanden cel voor duo dat ervandoor ging met auto van advocaat TVDZM

20 november 2019

14u16 0 Mechelen Twee mannen van achttien en negentien jaar oud riskeren elk een celstraf van vijftien maanden effectief. Het duo ging er in mei 2019 vandoor met de wagen van een Mechelse advocaat. Zij stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding.

De diefstal werd ’s avonds opgemerkt toen de advocate haar kantoor verliet en vaststelde dat haar wagen was verdwenen. De politie werd ingelicht en startte meteen een onderzoek op. “Dankzij een hit door het ANRP-cameranetwerk kon de wagen worden opgemerkt ter hoogte van het Battelcomplex”, zei openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem. “De politie ging de wagen achterna en kon deze pas staande houden op de afrit van de E19 in Rumst.”

Ongeval

Daar raakte de wagen betrokken bij een verkeersongeval. De bestuurder van de gestolen wagen merkte een stilstaande wagen voor het rode verkeerslicht te laat op. “De bestuurder kon snel worden gevat. De passagier zette het eerst nog op een lopen. Hij kon pas worden gevat na een achtervolging. Hierbij werd ook een speurhond en een politiehelikopter ingezet”, aldus Van Ingelgem nog.

“Wagen mogen lenen”

De twee kwamen vandaag niet opdagen op de rechtbank en lieten verstek gaan. Zij riskeren nu elk een celstraf van vijftien maanden effectief. Beiden ontkenden de autodiefstal wel. Tijdens hun verklaringen aan de politie beweerde bestuurder Mouad T. dat hij de wagen had mogen uitlenen van een kennis. “Alleen weet ik zijn naam niet meer”, aldus T. tegenover de politie. Zijn kompaan Reda O. sprak dan weer van toeval: “Ik was daar toevallig in de buurt aan het wachten op de bus. Ik zat niet in die wagen.”

De advocate vroeg een schadevergoeding voor de diefstal. Haar wagen raakte bij de diefstal en de achtervolging beschadigd. Een vonnis in de zaak volgt op 18 december.