Parket eist tot zes maanden effectief voor diefstal in De Nekker TVDZM

09 september 2019

Twee jongeren hebben zich vanochtend moeten verantwoorden voor een diefstal in spot- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen. De twee gingen er volgens het parket vandoor met een laptop en geld van twee sportanimatoren van een voetbalkamp. De twee konden geïdentificeerd worden op basis van camerabeelden maar de verdediging van Youssef B. betwistte die beelden. “De beelden zijn van slechte kwaliteit en mijn cliënt is daar niet op te herkennen”, vond de advocate zijn ging dan ook vol voor de vrijspraak. Tegen haar cliënt werd een celstraf van zes maanden met uitstel gevorderd, tegen Mourad G.K. zes maanden effectief. Deze laatste liet maandagochtend verstek gaan. Rechter Goedele Van den Brande velt een vonnis op 7 oktober.