Parket eist tot drie jaar effectief voor brandstichtingen in Mechelen-Zuid Tim Van der Zeypen

19 augustus 2019

14u00 0 Mechelen Vier Mechelse jongeren moesten zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor een reeks brandstichtingen in Mechelen-Zuid. Daarbij brandden in totaal drie voertuigen uit. Het parket eiste strenge celstraffen van twee jaar met probatie-uitstel tot drie jaar effectief. “Met hun vernielend karakter, brachten ze de maatschappij in gevaar”, aldus het parket. De vier ontkenden hun betrokkenheid met klem.

De Mechelse Mahatma Gandhi-wijk werd in februari jongstleden twee nachten op rij opgeschrikt door enkele autobranden. Zo brandde er eerst een camionette van Fluvius uit op het Vrijewoonstplein, nog geen 24 uur later was het opnieuw prijs. Deze keer werd er in de Abeelstraat naast opnieuw een camionette van Fluvius ook nog een Ford met benzine overgoten en in brand gestoken.

Op basis van camerabeelden, telefonie-onderzoek en zowel de politionele als forensische vaststellingen, werden er verschillende verdachten geïdentificeerd. Tijdens de huiszoekingen werden er spullen gevonden waarop sporen van benzine werd aangetroffen. Speurders vonden in hun gsm’s een gemeenschappelijke WhatsApp-groep met bezwarende filmpjes. “Hierop was onder meer te zien hoe ze eerder op de dag, de geviseerde bestelwagens bekogelden met eieren”, vulde procureur des konings Lieselotte Claessens aan op zitting.

“Groot onveiligheidsgevoel”

De Mechelse procureur benadrukte tijdens haar vordering verder ook de gevaarlijke geestesgesteldheid bij de betrokkenen. “De voertuigen stonden in een woonwijk en indien niet tijdig opgemerkt hadden ze heel wat meer schade kunnen aanrichten. Op deze manier ebben ze maatschappij in gevaar gebracht en een groot onveiligheidsgevoel gecreëerd in de buurt en bij uitbreiding in heel Mechelen”, aldus Claessens.

Volgens het parket was er een duidelijke link tussen de brandstichtingen in Mechelen-Zuid maar vandaag werd enkel de 36-jarige Othman T. gedagvaard voor de brandstichting in de Abeelstraat. Hij kwam in het vizier van de speurders omdat hij met de vluchtwagen reed die kort voor en na werd opgemerkt in de buurt door camera’s. Tegen hem werd er een celstraf gevorderd van drie jaar effectief en een geldboete van 200 euro.

Uitgeleend

Zelf bracht hij dertien jaar door in de gevangenis na een elftal veroordelingen voor diefstallen maar verklaarde vandaag aan de rechters dat hij niets met de brandstichtingen heeft te maken. “Hij had de wagen uitgeleend aan iemand anders”, aldus zijn raadsman Thibaud Delvaux. “Eerder op de dag is hij inderdaad als chauffeur te zien op camerabeelden maar dat plaatst hem diezelfde avond niet automatisch opnieuw als chauffeur in de wagen. Meer zelfs. De kledij van de man die te zien is op de camerabeelden, werd zelfs niet eens aangetroffen bij de huiszoeking.” Hij vroeg de vrijspraak op basis van twijfel.

De 36-jarige riskeert tot slot ook nog op te draaien voor de geëiste schadevergoeding van de eigenaar van een van de in brand gestoken voertuigen. “Hij en zij gezin leven sindsdien niet enkel in angst maar ook met de vraag waarom zij werden geviseerd en slachtoffer werden”, zei zijn advocate Evelien Jacobs. Ze vroegen een materiële schadevergoeding van zo’n 10.000 euro ook nog een morele schadevergoeding van 1.000 euro.

‘Smoking Gun’

De overige drie verdachten worden tot slot enkel verdacht voor de branden op het Vrijewoonstplein. Een ervan riskeert een celstraf van drie jaar effectief, de twee anderen riskeren dan weer twee jaar met probatie-uitstel. Maar, ook zij ontkenden hun betrokkenheid in de zaak. Volgens hun raadsmannen ontbrak ‘the smoking gun’. “Waardoor zij niet voor honderd procent kunnen worden gelinkt aan de feiten”, klonk het.

De aangetroffen filmpjes op hun gsm wou volgens de advocaten ook niet rechtstreeks zeggen dat zij deze hadden gemaakt. “Zij hebben deze ontvangen en door een bepaalde instelling op hun gsm, kwamen die terecht tussen hun eigen foto's”, aldus de verdediging. Zij gingen net als de raadsman van T. voor de vrijspraak of vroegen ondergeschikt een mildere straf. “Mijn cliënt is nooit eerder in aanraking gekomen met de politie. Laat staan dat hij dan plots een motief heeft om auto’s in brand te steken”, besloot meester Cédric Monheim.

Een vonnis volgt volgende week.